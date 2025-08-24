◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―２阪神＝延長１２回＝（２３日・神宮）追いつかれても、負けなかった。阪神は１点リードの９回に守護神・岩崎が同点とされたが、首位独走の状況では勝ちに等しい今季３度目の引き分け。優勝マジックを１減らして１８とし、藤川監督は「もう十分ではないですかね。１年やっていればこういう日もある。よくしのいだ」と前を向いた。ただ、打線をけん引してきた４番・佐藤輝の打棒がお疲れモー