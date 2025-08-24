背番号８が跳び上がって喜んだ。０―０の前半３５分、Ｃ大阪の元日本代表ＭＦ香川真司（３６）が、ＦＷ本間のパスに直接左足を合わせてゴール。リーグ戦では２月１４日の開幕節・Ｇ大阪戦（パナスタ）以来、約半年ぶりの得点だ。スタジアムが爆発的な歓声に包まれた先制弾。「いい崩しで、いいスタートが切れた」と振り返った。リーグ戦では７月１９日の湘南戦（レモンＳ）以来の先発出場。「この年齢になると特に、試合に出続