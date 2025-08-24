なにわ男子・藤原丈一郎、女優・本田望結が１０月１２日放送開始のテレビ朝日系ドラマ「すべての恋が終わるとしても」（ＡＢＣテレビ制作、日曜・後１０時１５分）に出演することが２３日、分かった。藤原と本田は幼なじみでありながら、なかなか一歩を踏み出せない間柄を演じる。藤原は「大切な人や周りにいる人への感謝の気持ち、当たり前が当たり前じゃないことを再認識できる心がグッとくる作品」と見どころを紹介。本田は