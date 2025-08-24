◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―２阪神＝延長１２回＝（２３日・神宮）今季２度目の４打席連続三振を喫した佐藤輝は、今シーズンで一番状態が悪い。タイミングが合わずに打撃が崩れている。好調時は球の見極めができていたが、ボール球に手を出す回数が増えている。１打席目は全５球が変化球で最後は低めのボール球を振らされた。２打席目は逆に直球主体で攻められて見逃し三振。８回２死満塁の４打席目は高めのボール球に