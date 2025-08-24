2025年8月30日（土）・8月31日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」。本日8月24日（日）14時より日本テレビにて「『キントレ』24時間テレビ特別編！永瀬&郄橋がマラソンランナー横山裕を直撃！」を放送します（関東ローカル）。King & Prince の永瀬廉＆郄橋海人が、チャリティーマラソンランナー・横山裕を直撃。また本日、郄橋の「ボーダーレスLIVE」企画内容を解禁。この特