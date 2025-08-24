「ヤクルト２−２阪神」（２３日、神宮球場）ユニホームを泥だらけにした阪神・熊谷敬宥内野手には、スタンドから惜しみない声援が届く。神宮球場の名物、試合後の三塁側通路。攻守で見せた必死のプレーがファンの胸を打った。延長十二回無死は中前打でチャンスメーク。勝てなかったが、負けなかった。殊勲は言った。「明日も継続したい」。その目は次戦を見据えていた。遊撃手として４試合連続のスタメン出場。まずはバット