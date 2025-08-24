「ヤクルト２−２阪神」（２３日、神宮球場）同点に追いつかれた瞬間、阪神・伊藤将司投手はベンチから表情を変えることなく、じっとグラウンドを見つめた。６回１失点の力投も５勝目とはならなかった。「しっかり両サイドに投げきることができた」と、この日は序盤からコースを丁寧に突く投球だった。主砲の村上に対しては初回２死二塁のピンチで三振に仕留めるなど、３打数無安打と完全に封じ、仕事をさせなかった。２点