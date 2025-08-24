「ヤクルト２−２阪神」（２３日、神宮球場）こういう日だってある。阪神・佐藤輝明内野手が今季２度目の４三振。悔しそうに天を仰いだり、地面を見つめたり、虎の４番が久しぶりに負の感情を表に出していた。だからといって、言い訳をするわけではない。「今日はダメだったので、また明日頑張ります」。試合後は前だけしか向いていなかった。先発の山野にタイミングが合わず、３打席連続三振。厳しい内角攻めにもあった。八