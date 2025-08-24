「ヤクルト２−２阪神」（２３日、神宮球場）初回の鬼や！阪神の森下翔太外野手（２５）が初回に先制１８号２ランを左翼席に突き刺した。森下の初回本塁打は今季７本目。わずか９球の先制劇も、その後は無得点。九回に追い付かれ、連夜の延長戦に突入した。今季３度目の引き分けも優勝マジックは一つ減って「１８」。夏の長期ロード勝ち越しを決め、着実にゴールへ近づいている。森下のバットから放たれた打球は低い弾道とな