【だから元気!】著名人に健康や元気の秘訣（ひけつ）を語ってもらう企画「だから元気！」。今回は女優の南果歩さん（61）です。9年前にステージ1の乳がんを宣告された南さんは、自他共に認める健康オタク。いつでも動けるように筋トレを欠かしません。健やかな心を保つためにアートや演劇、映画に足を運ぶそう。受けた刺激が生きる力になっているといいます。（構成・西村綾乃）朝、目が覚めたら「朝食は何を食べたい？」と