◇第107回全国高校野球選手権決勝沖縄尚学3―1日大三（2025年8月23日甲子園）【大会総括】今大会は、暑熱対策をさらに推進する夏となった。開会式の開始が史上初の夕方となる午後4時、開幕試合も初の薄暮開始となる同5時39分に始まり、ナイター開催となった。2年目を迎えた「朝夕2部制」は、今年から一日4試合日で初導入された。8日の第4試合だった綾羽（滋賀）―高知中央（高知）の1回戦が大会史上最遅の午後10時46分試