第１０７回全国高校野球選手権大会第１５日の２３日、日大三（西東京）は沖縄尚学（沖縄）に１―３で敗れ、１４年ぶり３度目の優勝はならなかった。この日は東京都の小池知事がバックネット裏の観客席で試合を見守った。五回裏終了後のクーリングタイムにはアルプス席に姿を見せ、チームを応援する生徒たちから「小池さん」と呼びかけられると、笑顔で手を振って応えた。試合後、「チーム一丸となって戦い抜いたことに、都民