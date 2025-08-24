日本代表の念入りな準備に驚嘆したようだ。韓国メディア『OSEN』は「日本サッカーのディテールはクレイジー！だ。2026年ワールドカップの16スタジアム視察がすでに完了。世界一を目指す決意を改めて示す」と見出しを打った記事を掲載。「日本サッカーは、ワールドカップ優勝を本気で目指している」と報じた。「驚くべきことに、日本サッカー協会はすでに、ワールドカップ開催地であるアメリカ、カナダ、メキシコの16のスタジア