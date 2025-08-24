第１０７回全国高校野球選手権大会第１５日の２３日、日大三（西東京）は沖縄尚学（沖縄）に１―３で敗れ、１４年ぶり３度目の優勝はならなかった。一回に本間律輝主将の適時二塁打で幸先良く先制したが、直後に追いつかれると、以降は連打が出ない苦しい展開。それでも九回には一死一、三塁の見せ場をつくるなど最後まで必死に粘る姿を示し、客席からは大きな拍手が送られた。「手も足も出なかった」「取り返すしかない。バッ