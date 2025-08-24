先端半導体は日本の産業競争力を左右する。国産化に向けて試作が成功したことは、着実な一歩を示したと言える。さらなる技術開発に取り組み、量産化につなげたい。先端半導体の国産化を目指すラピダスは先月、回路の線幅が２ナノ・メートル（ナノは１０億分の１）という最先端の試作品を発表した。電気信号を制御する基幹部品の正常な動作を確認したという。半導体は回路の線幅が細いほど処理能力が高い。国産メーカーは４