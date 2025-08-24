日本テレビ系チャリティー番組『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（30日、31日放送）でKing & Princeの郄橋海人さん（26）が行う『ボーダーレスLIVE』企画。その出演者が発表されました。ダンス歴20年の郄橋さんが行う企画『ボーダーレスLIVE We are the No Borders!! 』は、音楽を愛しダンスの力を信じるパフォーマーやアーティストたちが国内外から集結し、総勢96人で“一夜限りの特別な生パフォーマンス”を届