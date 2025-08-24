【その他の画像・動画等を元記事で観る】 高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）が『24時間テレビ48』で行う企画「ボーダーレスLIVE」の内容が発表された。 ■一夜限りの特別な生パフォーマンスをお届け！ 8月30・31日に日本テレビで『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』が放送。これに先駆けて特別番組『「キントレ」24時間テレビ特別編！永瀬＆高橋がマラソンランナー横山裕を直撃！』が8月24日