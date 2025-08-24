ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属の藤井直樹（２４）が２３日、東京・サンシャイン劇場で初日を迎えた主演舞台「あの夏、君と出会えて」（３１日まで）の公開げいこと取材会に、共演する岡粼彪太郎（２１）らと登場した。戦時中、当時の文部省主催で開催された、公式記録には残らない１９４２年の「幻の甲子園」を題材とした舞台。７月に甲子園を訪れたという藤井は「空が抜ける感覚でエネルギーを感じた」