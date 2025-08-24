½ÉÇñÀÇ¤ÎÆ³Æþ¾õ¶·¤Èº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¥Û¥Æ¥ë¤äÎ¹´Û¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë²Ý¤¹½ÉÇñÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤È»Ô¶èÄ®Â¼¤Î¤¦¤Á¡¢32ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î92¼«¼£ÂÎ¤¬¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£´û¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¤ê¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ42¡£´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ø¤Î³èÍÑ¤ä¡¢Ë¬ÆüµÒµÞÁý¤ò¼õ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡Ê´Ñ¸÷¸ø³²¡ËÂÐºö¤òÌÜ»Ø¤¹¼«¼£ÂÎ¤¬Â¿¤¯¡¢º£¸å¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤­¤½¤¦¤À¡£½ÉÇñµÒ¤ÏÆüËÜ¿Í¡¢³°¹ñ¿ÍÌä¤ï¤ºÄ§¼ý¤µ¤ì¡¢»È