日韓国交正常化60周年を迎え、演劇「焼肉ドラゴン」が復活する。08年の初演から11年、16年に続き、9年ぶり4度目の公演となる。新国立劇場と韓国の芸術の殿堂が共同制作。70年代、関西地方で焼き肉店を営む在日コリアン家族と、店に集う人々人間模様を描いた内容だ。韓国メディアのMHNスポーツは20日「韓国語と日本語が入り交じったセリフとリアルな舞台演出で高い没入感を与える」などと伝えた。新国立劇場小劇場で10月7〜27日、同