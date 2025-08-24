¸µ¹Ò¶õËëÎ½Ä¹¤ÎÅÄÊì¿À½ÓÍº»á¡Ê77¡Ë¤¬21ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMAÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖAbema Prime¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£»²À¯ÅÞ¤Î¤µ¤ä¡ÊËÜÌ¾¡¦±öÆþÀ¶¹á¡Ë»á¤¬»²±¡Áª´ü´ÖÃæ¤Î¡Ö³ËÉðÁõ¤¬ºÇ¤â°Â¾å¤¬¤ê¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶µ¤¨¤¿¤Î¤Ï»ä¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï1½µ´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Î³ËÉðÁõ¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡£¤µ¤ä»á¤ÎÈ¯¸À¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÅÄÊì¿À»á¤Ï¡Ö¤µ¤äµÄ°÷¤Ë¡Ø³ËÉðÁõ¤Ï°Â¾å¤¬¤ê¡Ù¤È¶µ¤¨¤¿¤Î¤Ï»ä¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¤É¤è¤á¤­¤âµ¯¤­