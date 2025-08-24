[8.23 ラ・リーガ第2節](シウダ・デ・バレンシア)※28:30開始<出場メンバー>[レバンテ]先発GK 1 パブロ・カンポスDF 4 アドリアン・デ・ラ・フエンテDF 5 ウナイ・エルヘサベルDF 14 ホルヘ・カベージョDF 22 ジェレミー・トリアンDF 23 マヌ・サンチェスMF 7 ロジェール・ブルゲMF 10 パブロ・マルティネスMF 11 ホセ・ルイス・モラレスMF 20 オリオル・レイFW 9 イバン・ロメロ控えGK 32 Álex PrimoDF 2 マティアス・