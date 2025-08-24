ボートレース若松のSG「第71回ボートレースメモリアル」が、あさって26日から31日まで行われる。全国のレース場から推薦された選手を中心に争われる晩夏の大一番。今回は九州地区のスポニチボート担当記者に、それぞれの?推しレーサー?を紹介してもらう。近況の安定感が目を引く。海野康志郎（37＝山口）は6月大村では7連勝で自身初の完全V、続くまるがめでもオール3連対で優勝。昨年8月から今年7月まで1年間は7.27の高勝率を