ボートレース若松のSG「第71回ボートレースメモリアル」が、あさって26日から31日まで行われる。全国のレース場から推薦された選手を中心に争われる晩夏の大一番。今回は九州地区のスポニチボート担当記者に、それぞれの?推しレーサー?を紹介してもらう。突然のニュースに目を丸くした。女子レーサーの第一人者で、福岡支部の日高逸子（63）が19日付で引退。生涯獲得賞金は11億4000万円を超え、女子歴代1位に名を刻んでいる。