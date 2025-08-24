ボートレース若松のSG「第71回ボートレースメモリアル」が、あさって26日から31日まで行われる。全国のレース場から推薦された選手を中心に争われる晩夏の大一番。今回は九州地区のスポニチボート担当記者に、それぞれの?推しレーサー?を紹介してもらう。デビューから着実に力をつけ今や九州の顔となった。14年5月に若松でデビューした羽野直也（30＝福岡）。デビュー後は着実に進化の道を歩んでいる。当然のように、トップル