６月１日でデビュー４０周年を迎えた４人組ロックバンドのＴＵＢＥが２３日、３６回目となる夏恒例の横浜スタジアム公演「４０ｔｈ．ＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＬｉｖｅＴＵＢＥＬＩＶＥＡＲＯＵＮＤＳＰＥＣＩＡＬ２０２５ＴＵＢＥ×４０ＳＵＭＭＥＲＳ」を開催。全２３曲、３時間近いステージで３万４０００人のファンを陶酔させた。アンコールでは聖飢魔?、広瀬香美、梅田サイファー×ＬＩＴＴＬＥｆｒｏ