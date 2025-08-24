今年でデビュー４０周年を迎えた４人組バンド「ＴＵＢＥ」が２３日、横浜スタジアムで夏恒例の野外ライブ「４０ｔｈ．ＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＬｉｖｅＴＵＢＥＬＩＶＥＡＲＯＵＮＤＳＰＥＣＩＡＬ２０２５ＴＵＢＥ×４０ＳＵＭＭＥＲＳ」を行った。同所での単独公演は３６回目で、自身が持つ最多開催記録を更新した。最高気温３５度を超えた猛暑日の横浜を、今年もＴＵＢＥが熱くした。１曲目の「シーズン・イン