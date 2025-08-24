歌手の工藤静香（55）が23日、東京・立川ステージガーデンでライブを開催した。7月9日に発売した中島みゆき（73）の曲をカバーしたアルバム「LoveParadox」を引っさげた全国ツアーの東京公演という位置づけ。「悪女」「糸」といった中島の代表曲や自身のヒット曲「嵐の素顔」など16曲で2000人を沸かせた。「シズカー！」と熱烈なファンの歓声が響く中、黒のワンピース姿で登場。「あの娘」「悪女」と中島の初期の名曲からラ