通勤電車の「音漏れ」トラブル。筆者の友人・なつみさん(仮名)が目撃したのは、イヤホンの音に激怒する高齢男性と凍りつく車内。しかし、ある女性のたった一言が場の空気を変えました。言葉の「温度」が持つ力を感じるお話です。 朝の通勤電車で 通勤ラッシュの電車内。スマホを見たり、寝たり、本を読んだり。 乗客たちは、それぞれの時間を過ごしていました。 なつみさんも吊革につかまり、いつものように揺られていました