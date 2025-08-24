◇柔道・全日本実業個人選手権（2025年8月23日兵庫・ペイコム総合体育館）斉藤立（23＝JESエレベーター）は、昨夏のパリ五輪以来1年ぶりの復帰戦を優勝で飾れなかった。男子100キロ超級決勝、一色勇輝（28＝日本中央競馬会）に体落としから抑え込まれて一本負け。「こういうところで勝ち切れないと話にならない。凄く悔しい。そんなに甘くないと実感した」。反省を口にしながらも、どこか表情は晴れやかだった。パリ五輪で