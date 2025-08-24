デビュー40周年を迎えたロックバンド「TUBE」の毎夏恒例の横浜スタジアムライブが23日、同所で行われた。自身が持つ同所での最多公演記録を更新する通算36回目のステージ。集まった3万4000人の大観衆の声援に、約3時間の熱演で応えた。ボーカルの前田亘輝（60）は「36回もこのステージに立てたことは奇跡と言っていい。こんなしょうもないバンドを愛してくれてありがとう」と感謝した。「ありがとうー！」。3時間のステージを