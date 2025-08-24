¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿TUBE¤¬23Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢²Æ¹±Îã¤ÎÌî³°¥é¥¤¥Ö¡ÖTUBE40th.AnniversaryLive¡ØTUBELIVEAROUNDSPECIAL2025TUBE¡ß40SUMMERS¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£36²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡È¥Û¡¼¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¡É¤Î¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Ç¡¢3Ëü4000¿Í¤ÈÇ®¤¤¤Ò¤È¤È¤­¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯µ­Ç°¥³¥é¥Ü¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¶¦±é¤·¤¿À»µ²Ëâ2¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡ÖNoSharkNoSurf¡¼²ÆÃÏ¹ö¡¼¡×¤òÈäÏª¡£¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤Ï¡ÖÀ²¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡ª