お笑いコンビ「トレンディエンジェル」の斎藤司とたかしが、２３日深夜放送の「さんまのお笑い向上委員会」（フジテレビ系）に出演。斎藤の?ケチさ?が明かされた。「鬼越トマホーク」の良ちゃんと金ちゃんは、斎藤にクレームを言うために登場。良ちゃんが「斎藤さん、『Ｍ−１』チャンピオンのくせに、めっちゃケチなんですよ。給料の全てを競馬につぎ込んでいるらしくて」というと、金ちゃんも「本当に金ない時は、飯を食う金も