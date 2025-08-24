8·î23ÆüÌë¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢1Éô²°¤òÁ´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éô²°¤«¤éÃËÀ­1¿Í¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8·î23Æü¸á¸å10»þ¤´¤í¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¿·ÄÅÄ®¤Î9³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡Ö1ÈÖ¾å¤Î³¬¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Ù¥é¥ó¥À¤¬±ì¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤É¡¢Æ±¤¸·úÊª¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¬¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¾ÃËÉ¼Ö19Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²Ð¤Ï8³¬¤Î1¼¼¤òÁ´¾Æ¤·¤Æ¡¢¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£