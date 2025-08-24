[8.23 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè1Àá ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È 4-1 ¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó]¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè1Àá¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢MFÆ²°ÂÎ§¤¬½êÂ°¤¹¤ëºòµ¨3°Ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÆ±8°Ì¤Î¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ë4-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£º£²Æ²ÃÆþ¤ÎÆ²°Â¤Ï17Æü¤ÎDFB¥Ý¥«¡¼¥ë1²óÀï¥¨¥ó¥¬¡¼¥¹Àï(¡û5-0)¤ËÂ³¤­¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¸åÈ¾38Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ç¤ÏGKÄ¹ÅÄßº¤¬ÀèÈ¯¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£²ù¤·¤¤4¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÁ°È¾