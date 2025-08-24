¥é¥°¥Ó¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï24Æü¡¢WÇÕ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂç²ñ1¼¡¥ê¡¼¥°CÁÈ¤Ç½éÀï¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀï¤ËÎ×¤à¡£23Æü¤Ï¥Î¡¼¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤ÇÁ°ÆüÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀèÈ¯CTB¤Î¸ÅÅÄ¿¿ºÚ¡Ê27¡áÅìµþ»³¶å¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¹ç½É¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤È¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤¿¡£WÇÕ¤Ï22Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°AÁÈ½éÀï¤Ç³«ºÅ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë69¡½7¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£