ホッフェンハイムに所属する日本代表DF町田浩樹が23日、ブンデスリーガ開幕節で負傷交代を余儀なくされた。現在27歳の町田は、2022年1月に鹿島アントラーズからユニオン・サン・ジロワーズへ移籍。チームの主力選手に定着すると、今夏にブンデスリーガのホッフェンハイムへの移籍が決定し、キャリア初のヨーロッパ5大リーグ挑戦となった。一足早く、DFBポカール1回戦のハンザ・ロストック（ドイツ3部）で公式戦デビューを飾