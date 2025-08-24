◇米女子ゴルフツアーCPKC女子オープン第2日（2025年8月22日カナダミシサガGC（6661ヤード、パー71））第2ラウンドが行われ、前週のポートランド・クラシックで米ツアー初優勝を飾った岩井明愛（23＝Honda）が4バーディー、2ボギーの69で回り、通算9アンダーで単独首位を守った。リードを2打から3打に広げ、ツアー史上4人目の初優勝からの2連勝、日本勢では宮里藍以来、15年ぶり2人目となる2週連続優勝に向け快走を続けて