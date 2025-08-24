明石家さんまが２３日深夜放送のＭＢＳラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。「ダウンタウンチャンネル（仮称）」の他にも、吉本芸人によるチャンネルが?同時発進?する可能性を示唆した。吉本興業は２０日「ダウンタウン」（松本人志、浜田雅功）によるネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」が１１月１日にスタートすると発表した。また、その２日前の１８日には「コンテンツファンド」組成を報告。「今後に