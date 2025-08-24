日本代表の森保一監督が２３日、５７歳の誕生日を迎え、改めて来年に控える北中米Ｗ杯へ決意を語った。この日、横浜Ｍ―町田戦（日産）を視察した後、報道陣からの祝福を受け、「Ｗ杯に向けて、これからも全力疾走でいきたい。高みを目指して戦っていきたい。より多くの日本の国民の皆さんにサポートしていただけたらうれしい。応援が選手の頑張りを引き出す。日本が世界に勝って喜んでいただけるよう頑張りたい」と宣言した。