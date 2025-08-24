ÂÔË¾¤ÎU-15ÆüËÜÂåÉ½½é¾·½¸¡£MFÈõ¸ý·ò»Ö(GÂçºå¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹)¤ÏÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÊ¬¤âÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º±óÀ¬¤ÇÂ¿¤¯¤òµÛ¼ý¤·¡¢À®Ä¹¤ÈÈôÌö¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¡£2010Ç¯À¸¤Þ¤ì°Ê¹ß¤ÎÁª¼ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿U-15ÆüËÜÂåÉ½¤¬¡¢8·î23Æü¤«¤é9·î2Æü¤Þ¤Ç¥¦¥§¡¼¥ë¥º±óÀ¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖThe Gary Speed Tournament¡×¤ÇU-15¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂåÉ½¡¢U-15ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡¢U-15¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿¥ëÂåÉ½¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£Èõ¸ý¤Ï¡¢23Æü¤ËÀéÍÕ»ÔÆâ¤Ç¹Ô