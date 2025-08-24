【モデルプレス＝2025/08/24】Aぇ! groupのレギュラー冠番組「あっちこっちAぇ!」（毎週土曜深夜0時25分〜／ABCテレビ）から、新たなTELASAオリジナルコンテンツ「ちょっとひと息、Aぇ!時間〜もっとAぇ!旅いきますねん〜」が誕生。独占配信がスタートした。【写真】Aぇ! group“ほぼプライベート”貴重な姿◆「あっちこっちAぇ!」新たなコンテンツスタートAぇ! groupが全国各地を巡り、お手伝いを通して地元の人たちとふれあいなが