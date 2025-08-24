◇ナ・リーグパドレス2―1ドジャース （2025年8月22日サンディエゴ）パドレスのダルビッシュ有投手（39）が22日、首位攻防3連戦の初戦だったドジャース戦で6回1失点と好投し、日米通算206勝目となる3勝目を挙げた。17日の前回対戦で初回4失点の口火を切る右前打を浴びた大谷翔平投手（31）を2打数無安打、1四球に抑えるなど、ソロでの1安打に抑える快投。16日に誕生日を迎えた39歳初勝利は、チームのド軍戦連敗を3で止め、