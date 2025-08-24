¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹Å¹Ä¹¤¬½¾¶È°÷¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹Å¹Ä¹¡¦½ÐÂ¼»°´îÉ×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê76¡Ë¤Ï8·î23Æü¡¢Å¹Æâ¤Ç½¾¶È°÷¤Î½÷À­¡Ê60Âå¡Ë¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤Ï·Ú½ý¤Ç¤¹¡£½ÐÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬Æ°µ¡¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£