◆卓球ノジマＴリーグ（２３日、神奈川・平塚総合体育館）女子で昨季覇者の神奈川が日本ペイントに延長の末に３―２で競り勝ち、ホームで今季初白星（１敗）を飾った。張瑞、桜井花組が第１試合のダブルス、新加入の牛嶋星羅が第２試合を取ったが、第３試合で平野美宇主将が横井咲桜に２―３で競り負け、第４試合も連続で取られた。２勝２敗で迎えた延長の１ゲーム先取のビクトリーマッチ（ＶＭ）で平野が１８歳の青木咲智と対