ドイツ１部ブンデスリーガの開幕戦は２３日、６試合が行われ、今季フライブルクからフランクフルトに移籍したＭＦ堂安律は、ホームのブレーメン戦で先発し、４―１の勝利に貢献した。堂安は右ＭＦで後半３８分まで出場し、得点やアシストはなかったが、新加入のチームにフィットしたプレーで攻守に役割を果たした。フランクフルトは前半２２分、トルコ代表の１９歳ＭＦジャン・ウズンが右足で強烈なミドルシュートを決めて先制