韓国の伝統菓子をアレンジした新感覚スイーツ「BOKHODU（ボクホドゥ）」が、ついに東京・新大久保にオープンしました。香ばしいくるみと優しい甘さのあんこを包んだ「くるみあんボール」、濃厚なバターがとろける「あんバターボール」など、ひと口サイズで楽しめる贅沢なラインナップ。おやつや贈り物にもぴったりで、韓国好きの女性たちの間で早くも話題を集めています♡ 香ばしさ広が