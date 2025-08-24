プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉のズッキーニ巻き」 「キューブ野菜の梅オイル和え」 「おぼろ豆腐の冷やしみそ汁」 の全3品。 ショウガや梅などを味付けにつかうと、口当たりがサッパリします。熱い夏でもご飯が進む献立。【主菜】豚肉のズッキーニ巻き ズッキーニは火を通すと柔らかくなり、豚肉の食感とマッチ！市販の麺つゆで味付けも簡単に。 ©Eレシピ 調理時間