（台北中央社）野球のU15（15歳以下）アジア・カップ（アジア杯）は23日、南部・台南市で決勝が行われ、台湾は日本を3−0で下し2連覇と8回目の優勝を果たした。前日のスーパーラウンド最終戦でも日本を10−7で破った台湾。0−0の同点で迎えた六回、陳泊佑の適時三塁打で2点を奪うと、七回にも1点を追加しリードを広げた。投げては先発の柯邵捷が7イニングを投げ切り、完封勝利を飾った。試合後、陳は大会MVPに選ばれた。今大会では