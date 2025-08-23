（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は23日、台北市の総統府で談話を発表し、台湾電力（台電）第3原子力発電所（南部・屏東県）の再稼働の賛否を問う国民投票で賛成票が反対票を上回ったとした上で、台電に対し、関連法規の公布後、原発設備の自主的な安全点検を実施するよう要請すると語った。賛成票は434万1432票。反対票の151万1693票を超えたものの、成立要件となる有権者数の4分の1以上（500万523票）には届かなった。